"Críticas a Cristiano Ronaldo? É uma vergonha, um desrespeito absoluto"

Rio Ferdinand criticou quem encontra no português um dos culpados para a má fase do clube

É verdade que houve uma ligeira recuperação, com a vitória por 0-3 no estádio do Tottenham, mas o Manchester United continua a viver um momento pouco fulgurante. Há quem, no meio da crise que assola o clube, critique Cristiano Ronaldo, algo impensável para Ferdinand.

"Já ouvi algumas conversas e a única maneira de explicar isso é que é uma blasfémia, quando ouço algumas pessoas a falar sobre Ronaldo ser a razão pela qual o Manchester United não vai ser um sucesso: 'Ronaldo apareceu no Manchester United e sim, é ótimo, mas ele vai ser a razão pela qual eles não fazem nada'", afirmou o antigo central dos red devils, no seu canal de Youtube.

Rio, que atuou com Cristiano Ronaldo durante vários anos em Old Trafford, foi mais longe na reflexão e lembrou o estatuto de lenda do internacional português.

"Eu tenho visto muitas coisas nesse sentido, não falem assim. Por favor, é uma vergonha, um desrespeito absoluto. Um jogador que fez o que fez no jogo, uma superestrela de qualquer geração, ele será um dos melhores jogadores em qualquer geração que possam imaginar", explicou.

O capitão da Seleção Nacional foi uma das figuras da vitória dos red devils no norte de Londres, ao marcar o primeiro golo, num remate de primeira, após assistência do também português Bruno Fernandes.