Ronaldo treinou no Real Madrid, mas espanhóis descartam regresso

Após ter concluído a participação no Mundial'2022, o astro português está sem clube e procurou manter a forma física no centro de treinos do Real Madrid.

A imprensa espanhola revelou esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo marcou presença no centro de treinos do Real Madrid, seu antigo clube, para manter a forma física.

Após ter terminado a participação no Mundial'2022, o astro português está em busca de manter a forma física com os olhos postos no seu futuro clube, que permanece uma incógnita. No entanto, de acordo com o jornal Marca, uma opção que está completamente descartada é um regresso ao campeão europeu.

É de referir que, em agosto, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, já havia torcido o nariz a um hipotético regresso de Ronaldo à capital espanhola, apontando à idade do madeirense: "Outra vez? Com 38 anos?".

Ronaldo, recorde-se, não regressou a Portugal no avião que transportou a comitiva do Catar, assim como outros nove jogadores, depois da derrota (1-0) frente a Marrocos, no passado sábado, para os quartos de final do Mundial.

CR7 encontra-se atualmente sem clube, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United logo após o arranque do Mundial do Catar, na sequência de uma polémica entrevista com Piers Morgan em que, no meio de várias críticas, arrasou o treinador Erik ten Hag e a estrutura dos red devils.