"Ronaldo? Treinar com ele era uma guerra e nem nas festas de Natal bebia"

Dimitar Berbatov partilhou o balneário do Manchester United com o astro português.

Cristiano Ronaldo e Dimitar Berbatov partilharam o balneário do Manchester United durante uma única época, em 2008/09, a última do português em Old Trafford, mas esse período foi suficiente para o avançado búlgaro dar conta da ética de trabalho do goleador.

"Fui um tipo sortudo por partilhar aquela temporada com ele. Treinar era uma guerra, porque só pensava em ganhar tudo, incluindo os pequenos jogos de treino que fazíamos. Mas isso não era mau, pelo contrário. O Cristiano era um bom rapaz, que subia o nível de competitividade da equipa", começou por referir Berbatov, que é agora embaixador de uma empresa de apostas desportivas.

Citado pelo diário As, o antigo ponta de lança falou ainda sobre as festas de Natal do plantel: nem nessas alturas especiais o CR7 tocava em álcool. "Era um miúdo divertido e carinhoso. Nas festas de Natal que organizávamos, era uma alegria, mas ele manteve-se sempre muito profissional. Jamais o vi beber, nem sequer nesses dias. Cuidava-se de forma extrema. Chegavas ao treino e ele já estava no ginásio. Depois do treino, ficava a fazer trabalho extra, a rematar à baliza. Acabava, ia para a piscina e voltava ao ginásio. Estava decidido a ser o melhor", prosseguiu Berbatov, antes de finaliza com uma observação sobre o futuro do futebol pós-Ronaldo e Messi:

"Quando Cristiano se retirar, claro que vão surgir outras estrelas, mas até que ele e Messi pendurem as botas não vamos dar conta da dimensão destes dois desportistas que vemos todos os dias", rematou.