"Ronaldo tornou-se num objeto de ódio. Preferia que tivesse voltado ao Sporting"

Christophe Jallet, antigo internacional francês, defende que o avançado português está a "arruinar" o seu estatuto de "lenda" com demonstrações públicas de insatisfação no Al Nassr.

Christophe Jallet, antigo internacional francês, defendeu esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo está a "arruinar" o seu estatuto de "lenda" com demonstrações públicas de insatisfação no Al Nassr, considerando que o capitão da Seleção Nacional devia ter regressado ao Sporting em vez de rumar à Arábia Saudita.

"Ele tornou-se num objeto de ódio, tem tido ações que não queremos ver. Ele é uma lenda do desporto e agora está prestes a arruinar isso tudo. Eu teria preferido voltar a vê-lo no seu clube da formação [Sporting]. Não entendo porque é que escolheu este passo", referiu, em declarações ao Canal+.

Eliminado na segunda-feira pelo Al Wehda nas meias-finais da Taça saudita (0-1), resta apenas a CR7 lutar pela conquista do campeonato na presente época, sendo que o Al Nassr ocupa a vice-liderança, com menos três pontos do que o Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo (56).

De resto, o avançado português soma 11 golos e duas assistências nos 13 jogos disputados até ao momento no Médio Oriente, após ter rescindido contrato com o Manchester United, em novembro do ano passado.