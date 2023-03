Ronaldo terá pedido para ser capitão do Manchester United na época passada

De acordo com a ESPN, o avançado português pediu a Ralf Rangnick para assumir a braçadeira de capitão, na altura entregue ao Harry Maguire, mas o pedido foi recusado pelo treinador.

Após Ole Gunnar Solskjaer ter sido despedido do comando técnico dos red devils em novembro de 2021, Rangnick assumiu a equipa de forma interina, numa altura em que o central Harry Maguire era o capitão designado.

Ronaldo terá pedido para substituir o defesa inglês nesse cargo, mas o austríaco recusou, antes de ter deixado o United no final da época passada.

Esta temporada, Maguire mantém-se como um dos capitães dos red devils, mas tem sido relegado por Erik ten Hag para o banco de suplentes, em detrimento de Raphael Varane e Lisandro Martínez.

Por outro lado, Ronaldo rescindiu contrato com o Manchester United em novembro do ano passado, acabando por rumar aos sauditas do Al Nassr.