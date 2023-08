Ronaldo terá pedido aos dirigentes da Liga saudita para não contratarem Greenwood

Mason Greenwood disse que a carreira de Ronaldo estava "morta" quando este ainda estava no Real Madrid.

Depois de, no início da semana, ter sido noticiado que Mason Greenwood seria afastado do Manchester United após a investigação interna que foi feita ao jogador, o avançado de 21 anos procura agora dar novo rumo à sua carreira.

Recorde-se que o jogador foi alvo no último ano de um processo judicial, suspeito de, entre outros crimes, tentativa de violação, processo do qual o jogador foi ilibado após o Ministério Público ter retirado as acusações ao jogador.

Quando Greenwood foi detido, o Manchester United lançou uma investigação interna , tendo chegado à conclusão de que o jovem inglês não teria cometido os crimes de que era acusado.

Ainda assim, os 'red devils' admitem que a melhor solução é mesmo Greenwood sair.

Existem agora várias possibilidades em cima da mesa para o jogador, sendo que o mais provável é que o avançado inglês seja emprestado. No entanto, também é possível que o seu contrato seja rescindido com os "red devils".

Recentemente, o jogador tem vindo a ser associado à Arábia Saudita, um destino que, acredita o jogador, pode não ser viável.

Tudo devido aos comentários proferidos por Greenwood acerca de Cristiano Ronaldo, quando este ainda jogava no Real Madrid. Nessa altura, Greenwood terá dito que a carreira do avançado português estava "morta".

De acordo com o jornal "The Sun", Greenwood acredita que tais palavras irão dificultar uma possível ida para a Arábia Saudita. De acordo com a mesma fonte, Cristiano Ronaldo terá pedido aos dirigentes da Liga Saudita para que não se avançasse para a contratação do avançado inglês.