"Ronaldo terá de perceber, eventualmente, que já não será mais aquilo que foi"

Martin Keown, antigo central do Arsenal,acredita que os melhores dias de CR7 já pertencem ao passado, mas frisou que ainda tem a capacidade de ajudar o Manchester United.

Martin Keown, antigo central do Arsenal, analisou esta sexta-feira o atual momento de forma de Cristiano Ronaldo, que soma apenas um golo esta temporada (diante do Sheriff Tiraspol, na Liga Europa) e tem sido relegado para o banco de suplentes na Premier League.

"O que está a acontecer é que ele [Ronaldo], não está ao mesmo nível em que já esteve, mas também não consegue aceitar ficar no banco de suplentes. Ele quer jogar, mas aqueles dias não voltam. Vejo aqui os dois lados [Ten Hag e Ronaldo] da situação", começou por dizer, em declarações ao podcast Talksport.

O antigo internacional inglês acredita que os melhores dias de CR7 já pertencem ao passado, mas frisou que ainda tem a capacidade de ajudar o Manchester United, ainda que para isso tenha de abdicar de algum protagonismo.

"Não quero que Ronaldo desista, mas terá de perceber, eventualmente, que existe um declínio e que não será mais aquilo que foi. Ele ainda tem aquela fome e é por isso que é um jogador incrível", referiu, salientando os 37 anos de idade do internacional português.

"Ele é o segundo jogador mais velho da Premier League. O Thiago [Silva] é o mais velho. Quando se tem esta idade, aparece um problema no joelho, uma lesão no tornozelo e ele tem de pensar 'ok, vou dar o meu melhor por este clube'", concluiu Keown.