"Ronaldo? Tenho a sensação que foi oferecido a todos que jogam a Champions..."

Declarações do CEO do Eintracht Frankfurt, Philip Holzer.

Cristiano Ronaldo continua à procura de resolver o seu futuro. No entanto, de acordo com o jornal "AS", a única proposta formal nas mãos do jogador continua a ser a dos sauditas do Al Nassr, sendo que na Europa não existirão opções "válidas".

Em declarações à "DAZN", o CEO do Eintracht Frankfurt, Philip Holzer, informou que o capitão da Seleção Nacional foi oferecido ao clube alemão, há alguns meses, e revelou a sua sensação sobre o caso do jogador português.

"Até a nós Ronaldo foi oferecido... A sensação que tenho é que foi oferecido a todos os clubes que jogam a Liga dos Campeões", afirmou Holzer.

De recordar que Cristiano Ronaldo está sem clube depois de ter rescindido por mútuo acordo com o Manchester United, a 22 de novembro.