Ronaldo tem viagem a Turim em agenda e pode nem ter que sair do aeroporto

As acusações de fraude fiscal já custaram a perda de 15 pontos à Juventus, mas os bianconeri podem recorrer para o órgão judicial do Comité Olímpico.

Cristiano Ronaldo viaja em breve até Turim, informou a imprensa italiana, com o objetivo de prestar esclarecimentos à Justiça em relação ao caso de fraude fiscal que já custou aos bianconeri a perda de 15 pontos na Serie A desta época.

Depois da Justiça desportiva, o assunto será apreciado nos tribunais penais, com uma audiência preliminar agendada para 27 de março. Antes disso, Ronaldo pretende vincar que nunca assinou quaisquer documentos secretos no sentido de iludir as autoridades fiscais italianas quanto aos salários que auferia no clube. O português pretende igualmente ser ressarcido de uma verba na ordem dos 19 milhões de euros, que no seu entender a Juventus tem em dívida para com ele na sequência das operações em causa.

Segundo foi concluído pela Justiça desportiva, o clube teria manipulado as contas para disfarçar perdas financeiras. Ronaldo pode chegar a Turim num jato privado e nem sequer terá que sair das instalações do aeroporto para prestar declarações. Em causa está ainda uma possível suspensão de um mês a vários jogadores suspeitos de comportamentos ilegais neste caso.