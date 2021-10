"Ronaldo tem uma coisa diferente de todos. Quanto mais gasolina lhe dão..."

Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United

Abel Ferreira recorda 15 dias em que partilhou o balneário com o astro português do Manchester United e não tem dúvidas: Ronaldo é de longe o melhor do Mundo.

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, em entrevista à TNT Sports, e "embalado" pelo golo decisivo de Cristiano Ronaldo frente à Atalanta, consumando a reviravolta do Manchester United depois de ter estado a perder por 0-2, na quarta-feira, em jogo referente à Liga dos Campeões, foi questionado sobre a diferença que o astro português vem fazendo, ano após ano, por onde passa.

"Tive o prazer de poder fazer parte do mesmo balneário de Cristiano [Ronaldo] durante 15 dias, na altura em que Luiz Felipe Scolari me convocou [Seleção Nacional]. Para atingir o que atinge, ele faz muitas renúncias", começou por dizer.

"Há pouco tempo, Ronaldo deu uma entrevista à TVI e falou do lado mental. Como é que alguém que já ganhou o que ele ganhou, que tem o que ele tem, que não precisa de atingir este nível, que podia relaxar, continua a dar este exemplo? Não sei, [se calhar] é [por ser] português, corre-lhe o sangue nas veias, é um orgulho para todos os portugueses", continuou, alargando a onda elogios.

"Ronaldo representa o espírito português melhor do que ninguém e fico muito contente por ele continuar, porque, de facto, é sempre ele. Fez a diferença no Real Madrid, fez a diferença na Juventus, faz a diferença na seleção portuguesa e mesmo assim, criticam-no. Só que ele tem uma coisa diferente de todos os outros: quanto mais o criticam, mais gasolina lhe dão para ele mostrar que, aos 36 anos, é de longe o melhor do Mundo", concluiu Abel