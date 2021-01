"Ronaldo tem sido um dos melhores do Mundo, mas agora parece estar a decair"

Antigo avançado de Juventus e Inter fala sobre o astro português antes do duelo entre os dois colossos de Itália.

A cumprir a terceira temporada na Juventus, Cristiano Ronaldo já deixou marca no clube de Turim, mas, aos 35 anos - faz 36 em fevereiro -, há quem considere que está a entrar numa "fase de declínio".

As palavras surgiram antes do clássico entre Inter e Juve, marcad para as 19h45 de domingo, e foram proferidas por Roberto Boninsegna, antigo internacional transalpino que representou os dois colossos do "calcio". No entanto, não deixa de endereçar elogios ao astro português.

"Ronaldo tem sido um dos melhores jogadores do Mundo, mas agora parece estar a decair. Ainda assim, entre Morata, Kulusevski e Dybala, a Juventus parece já ter substitutos alinhados", começou por referir o ex-avançado, de 77 anos, em declarações à Sky Sport Italia.

Boninsegna também falou sobre uma das estrelas do Inter: Romelu Lukaku. "Lukaku é insubstituível no Inter, o Inter não tem quem consiga substituí-lo. Foi o único que criou problemas à Fiorentina no jogo da Taça, na quarta-feira", afiançou o antigo futebolista, que acabou por comparar o belga com o CR7:

"Ronaldo precisa de ter uma referência na frente, eu teria sido perfeito para jogar com ele. Já Lukaku é a sua própria referência", rematou.