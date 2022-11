"Ronaldo tem cinco Bolas de Ouro, nunca poderá entrar a dois minutos do fim"

Futre defende Cristiano Ronaldo e ataca Ten Hag, treinador do português no Manchester United

Paulo Futre defendeu Cristiano Ronaldo e atacou a forma como o treinador do Manchester United, Erik tem Hag, tem utilizado o capitão da seleção portuguesa de futebol.

Em declarações à margem da Thinking Football Summit, um evento organizado pela Liga Portugal, Futre considerou uma "humilhação" Ten Hag colocar Ronaldo a dois ou três minutos do final de um jogo.

"Nunca tinha visto um treinador a dizer ao Cristiano Ronaldo para entrar a dois minutos do fim. Isto é criar conflito é uma falta de respeito. Ele tem cinco Bolas de Ouro, nunca poderá entrar a dois minutos do fim. Quem faz isto a um jogador que tem cinco Bolas de Ouro está a humilhá-lo", referiu.

Futre diz que conhecendo Ronaldo sabe que "a grande vingança" pode estar para chegar e, "para o bem da seleção, a grande vingança seria ser campeões do mundo".

"O Cristiano disse que o futebol dá sempre oportunidade de vingança. Tem agora uma grande oportunidade de se vingar da muita gente que lhe fez mal. Desde que lhe faleceu o filho que não houve escrúpulos com ele. Só há em Portugal três jogadores, não digo que são quatro porque o Eusébio já está lá em cima, com bolas de ouro ou de prata. Sou eu, o Figo e o Ronaldo. Um jogador que seja Bola de Prata ou Bola de Ouro pode ir para o banco, mas o treinador tem de lhe dizer que entra a 15 ou 20 do fim. Se não diz nada e lhe diz a dois minutos do fim para entrar... Eu não entrava", assumiu.

O avançado, de 37 anos, entrou esta semana em colisão com o Manchester United, após ter sido revelada uma entrevista em que arrasou o clube inglês e o treinador neerlandês Erik ten Hag, com os "red devils" a garantirem "medidas apropriadas" na reação ao tema.

A conversa com o jornalista inglês Piers Morgan foi divulgada no arranque da preparação de Portugal para o Mundial2022, que arrancará no domingo, no Qatar, com os lusos no Grupo H, juntamente com Gana, Uruguai e Coreia do Sul, comandada por Paulo Bento.

Futre apelou ao internacional português para se concentrar na seleção, principalmente numa posição específica no campo, numa "versão nova do Cristiano, um "9" puro e duro".

"Recua um bocadinho, andar junto dos centrais, mas sempre na área. Ele já não salta quatro metros, mas salta três e ainda é mais do que os defesas. Se ele mete isto na cabeça, espero que me esteja a ouvir, se ele deixa as alas para os outros, temos homem ainda, temos a vingança do Cristiano. E se assim for, podemos ir à final e porque não ganhar", referiu.

O ex-internacional referiu que "os 26 que foram convocados [por Portugal] são autênticos craques, dão para duas seleções", mas considerou que Portugal está "numa segunda linha", atrás de Argentina, França, Brasil, Alemanha e Espanha, deixando elogios ao guarda-redes do FC Porto Diogo Costa.