Ronaldo correu a mais de 30 km/hora para bisar no Manchester United-Newcastle

Craque internacional português é, por enquanto, apenas superado por Stuart Armstrong, futebolista do Southampton

Num lance em que rapidamente percecionou uma oportunidade de visar a baliza do Newcastle, dado o apurado instinto finalizador, Ronaldo atingiu os 32 km/hora no sprint feito logo antes de rematar para bisar no regresso a Old Trafford.

Aos 16', na sequência de um contra-ataque conduzido por Luke Shaw pela zona central, após passe de Pogba, o português bateu em velocidade o defesa Isaac Hayden enquanto se dirigia para a área e fez total usufruto da assistência do lateral inglês.

Em mais uma estreia pelo Manchester United, e analisados os desempenhos individuais dos restantes jogos da Premier League realizados nesta época, Ronaldo fixou, assim, a segunda marca mais veloz a correr em campo no campeonato inglês.

Segundo a britânica BBC, o máximo de velocidade até agora atingido, na temporada 2021/22, foi estabelecido por Stuart Armstrong (mais de 34 km/h), futebolista do Southampton, sete anos mais novo do que CR7.