"Ronaldo? Solskjaer sabe que agora precisa de começar a ganhar os grandes títulos"

Wayne Rooney, antigo craque dos red devils e ex-companheiro de Ronaldo, comentou o regresso do português ao Manchester United.

Ronaldo está de regresso ao Manchester United após passagens por Real Madrid e Juventus. A contratação do Manchester United rapidamente fez crescer as esperanças nos adeptos e Wayne Rooney acredita que, agora, Solskjaer "sabe certamente que, com os jogadores que contratou, está numa posição em que precisa de começar a ganhar os grandes títulos".

O antigo craque dos red devils, em declarações ao talkSPORT, comentou o regresso do português.

"O Cristiano [Ronaldo] ainda é um dos melhores jogadores do mundo e ganhou títulos em todo lado por onde passou, por isso ele vai ser importantíssimo para a equipa", começou por dizer.

"O Ronaldo ainda continua a querer ser o melhor e tenho a certeza que terá um grande impacto na equipa. No entanto, o Ole [Gunnar Solskjaer] sabe certamente que, com os jogadores que contratou, está agora numa posição em que precisa de começar a ganhar os grandes títulos. Para o desenvolvimento da equipa, para dar o próximo passo é preciso começar a ganhar troféus", disse ainda, fazendo referência às contratações de jogadores como Raphael Varane e Jadon Sancho.

Rooney voltou ainda a falar dos rumores que ligaram Ronaldo ao Manchester City.

"Simplesmente sentia que não batia certo. Nunca me pareceu que fosse acontecer. O seu agente [Jorge Mendes] fez o trabalho dele. Eu sabia que no minuto em que houvesse uma mínima esperança de ele ir para o City, o United nunca deixaria que isso acontecesse", concluiu.