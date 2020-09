Ronaldo sobre Pirlo: "A equipa está mais feliz e a trabalhar com um sorriso"

Apesar do empate com a Roma, craque da Juventus diz que vê "um futuro muito positivo"

Depois de ter derrotado a Sampdoria, por 3-0, na jornada inaugural da série A, a Juventus empatou este domingo no Olímpico de Roma, com a Roma de Paulo Fonseca (2-2). A equipa de Turim esteve a perder por duas vezes, mas o inevitável super Cristiano Ronaldo fez dois golos, o primeiro de penálti e o segundo numa cabeçada fantástica.

"Depois de entrarmos em desvantagem sabíamos que este jogo iria complicar-se, mas ganhámos um ponto importante", admitiu Cristiano Ronaldo.

"Estamos no início do campeonato, com um novo treinador. Mas eu vejo a equipa ativa, estamos bem, vejo um futuro muito positivo", defendeu, analisando também o novo treinador, Andrea Pirlo, que se estreia ao comando de uma equipa depois de ter terminado a carreira de jogador em 2017 no New York City FC e de ter jogado três épocas e meia na Juventus e dez temporadas no Milan.

"É muito cedo, mas vejo a equipa muito melhor, mais feliz e a trabalhar com um sorriso. Isto é muito importante", considerou o internacional português.

Nestas declarações à Sky, Ronaldo falou ainda do valor das equipas do campeonato: "Penso que a Serie A reforçou-se bem, do Inter ao Milan até nós. É uma liga mais difícil do que na época passada."