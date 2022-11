Ronaldo sobre o Manchester United: "É duro quando te cortam as pernas"

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista concedida a Piers Morgan

Regresso ao Manchester United: "Difícil dizer que não volto ao Manchester United, mas de qualquer forma, vamos ver o que acontece... Os adeptos sempre estiveram do meu lado, senti nas ruas a paixão que têm por mim, o respeito. Vão estar sempre do meu lado. Agradeço o amor que me mostram. Mesmo quando me criticam vão continuar no meu coração."

Voltava a assinar pelo Manchester United: "Como disse antes, sempre tomei decisões, não de forma emocional, mas esta talvez tenha tomado de forma emocional. Não me arrependo, porque foi 100 por cento consciente, mas foi mais emocional do que racional. Mas foi bom. Estava contente, quando me deixaram estar contente. Tento dar conselhos, a minha experiência, para o Manchester United estar bem. Não pretendo ser mais que ninguém. Sempre procurei ajudar a equipa a competir, mas é duro quando te cortam as pernas, não te deixam brilhar, não ouvem os teus conselhos. Eu acho que posso ajudar muito o clube. Já disse que as infraestruturas não são boas."

Outro desafio: "Não sei, não posso responder agora porque o meu foco é o Mundial. Pode ser bom para mim e para o Manchester United ter um novo capítulo. Não sei"

Críticas: "Criticam quando não falo, ainda vão criticar mais quando falo. Sei que desiludo algumas pessoas, outras não. É o que é. A vida é difícil. Vou continuar a lutar contra as pessoas que não acreditam em mim."