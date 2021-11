"Ronaldo será, com toda a certeza, o mais perigoso. Podem criticá-lo como quiserem..."

Antigo internacional italiano, Fabio Cannavaro destaca a força do craque da Seleção Nacional.

Numa espécie de antevisão a um possível encontro entre Portugal e Itália na final do play-off de apuramento para o Mundial'2022 - as duas seleções defrontam-se caso derrotem Turquia e Macedónia, respetivamente, nas meias-finais -, Fabio Cannavaro disse acreditar que a seleção transalpina "é mais forte". No entanto, salienta a qualidade da formação comandada por Fernando Santos e destaca a força de Cristiano Ronaldo.

"Portugal é forte, mas há que ser cuidadoso nestes jogos, para vencer a ansiedade. Jogam em casa e, com certeza, vão ter mais adeptos nas bancadas, mas se retomarmos a nossa forma de jogar vamos conseguir a qualificação", começou por dizer o antigo internacional italiano.

"Cristiano [Ronaldo] viverá intensamente este jogo com Itália [caso venha a acontecer], porque quer estar no Mundial. Será, com toda a certeza, o mais perigoso. Podem criticá-lo como quiserem, mas vai continuar a marcar muitos golos. Confio em Chiellini e Bonucci, que o conhecem bem. Ronaldo já não tem tanta mobilidade e isso pode ajudar-nos", concluiu.