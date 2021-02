"Ronaldo sempre foi egoísta, é o tipo de jogador que vive para marcar"

Ronaldo saiu em branco do Estádio do Dragão

Críticas ao internacional português após derrota da Juventus, por 2-1, frente ao FC Porto.

Cristiano Ronaldo ficou em branco no Estádio do Dragão, no triunfo do FC Porto sobre a Juventus, por 2-1, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A exibição do craque português foi alvo de muitas críticas em Itália e o antigo jogador Antonio Cassano, em conversa com Christian Vieri, Ventola e Adani, não foi nada meigo com a figura da "Vecchia Singnora".

"Sempre o disse: Cristiano é um fenómeno e pode ter marcado biliões de golos, mas tem problemas com a ideia de jogo do Pirlo. Ele sempre foi um pouco egoísta, pouco lhe importa se os outros marcam, é um jogador que vive para marcar. Não vive para o jogo, para o jogo, vive para o golo e neste momento está a tornar-se evidente", começou por dizer, concluindo de seguida:

"Esta Juventus está a mudar as ideias e a apresentar um novo projeto de jogo, e aqui ele fica em sarilhos. E sejamos honestos: os anos passam para todos, também passam por ele...".