Ronaldo: "Sei que um dia somos perfeitos e no outro somos uma porcaria"

Declarações do craque português após a vitória do Manchester United em casa do Tottenham.

Autor de um golo e de uma assistência na vitória do United sobre o Tottenham, por três golos sem resposta, Ronaldo respondeu às críticas na sequência da goleada sofrida frente ao Liverpool.

"Estávamos tristes, mas conseguimos virar a página. Não é sempre culpa do treinador, como muita gente diz. Sei que um dia somos perfeitos e no outro somos uma porcaria. É sempre melhor quando as pessoas aplaudem e estão felizes porque ganhas. Mas a vida é assim", atirou o CR7, à Sky Sports.

"Vivemos uma semana dura. Tivemos um resultado que não esperávamos [derrota por 0-5 diante do Liverpool]. A equipa ficou pressionada e um pouco triste. Tínhamos de dar uma boa resposta. Começámos bem e fizemos um bom jogo. O meu trabalho é ajudar a equipa com experiência, golos e assistências. Sinto-me satisfeito pelo que fiz hoje [sábado]", disse ainda o capitão da Seleção Nacional..

No jogo da 10.ª jornada, o avançado português abriu o ativo, aos 39 minutos, face a um passe magistral do compatriota Bruno Fernandes, e, já no segundo tempo, fez a assistência para o uruguaio Edinson Cavani (64) deixar os red devils confortáveis no estádio do Tottenham.

Ronaldo, que hoje anotou o 11.º tento contra os spurs, a maior vítima inglesa da carreira, viria a dar lugar a Rashford, para o extremo "selar" o triunfo, aos 87 minutos.