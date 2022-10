"Ronaldo? Se a equipa está a ganhar, os que não estão a jogar têm de estar calados"

Glen Johnson, antigo internacional inglês, falou sobre a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United.

O antigo internacional inglês Glen Johnson abordou a atual situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United, considerando que "a equipa é mais importante do que um jogador", e que tanto o jogador português como o treinador Erik ten Hag têm de se respeitar.

"Nenhum jogador pode fazer o que quer, a equipa é mais importante do que um jogador, não interessa quem ele seja. Tanto o Ten Hag como o Ronaldo têm de mostrar respeito um pelo outro, isso é garantido. O Ronaldo merece respeito pelo que fez, mas precisa de respeitar o seu treinador", começou por dizer ao portal "Midnite".

"Se a equipa está a ganhar, os jogadores que não estão a jogar têm de estar calados. Há um momento e um lugar em que se bate à porta do treinador e isso é quando quando não estás a jogar e a equipa perde todas as semanas", continuou, antes de falar sobre o rendimento de Darwin Núñez no Liverpool.

"O Darwin foi brilhante contra o West Ham, pareceu o mesmo que foi no Benfica. Ele é rápido, agressivo e tem uma ótima técnica. Se conseguir alcançar uma sequência de jogos, continuar a marcar e continuar a aumentar a sua confiança, então sim, ele pode ser fantástico."