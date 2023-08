Ronaldo saiu lesionado da final da Champions árabe

Autor dos dois golos do Al Nassr ao Al Hilal, na final da Liga dos Campeões árabe, Ronaldo lesionou-se na segunda parte do prolongamento

Foi à passagem do minuto 112, que Cristiano Ronaldo teve de ser assistido com dores no joelho esquerdo depois de uma disputa de bola com um adversário do Al Hilal.

Depressa se percebeu que o português estava com bastante dores, revelando-se queixoso quando já abandonava o relvado no carro-maca. Ao dirigir-se depois para o banco, Ronaldo necessitou de ser ajudado, inclusive.

Depois, aquando do apito final, Ronaldo celebrou com os restantes colegas, sinal de que a lesão não deve ser grave.