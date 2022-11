Ronaldo rescindiu e Scholes escreveu: "Missão cumprida, burro"

Ambos foram companheiros de equipa no Manchester United.

Foi de forma dura que Paul Scholes, antigo companheiro de equipa de Ronaldo no Manchester United, reagiu ao anúncio da rescisão de contrato esta partes, anunciada esta terça-feira.

"Missão cumprida, burro", publicou o antigo médio internacional inglês numa "storie" do Instagram.

Os red devils anunciaram rescisão com o avançado de 37 anos, que se encontra no Catar para representar Portugal no Mundial'2022, por mútuo acordo e "efeitos imediatos". "Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United, por acordo mútuo, com efeitos imediatos. O clube agradece-lhe a sua imensa contribuição ao longo de duas passagens por Old Trafford, com 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe, e à sua família, tudo de bom para o futuro", escreveu o clube num curto comunicado.