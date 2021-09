Ronaldo remata, atinge funcionário do estádio e não esconde a preocupação. Veja as imagens

Craque português interrompeu exercícios de aquecimento antes do Young Boys-Manchester United

Uma cena chamou a atenção durante os exercícios de aquecimento do jogo Young Boys-Manchester United, da primeira jornada da Liga dos Campeões. Um funcionário do estádio foi atingido por uma bola rematada pelo craque português, sentiu-se mal e tebe mesmo de receber assistência médica junto do relvado do Stade de Suisse.

Preocupado com o estado de saúde do funcionário, o astro português interrompeu o aquecimento para ir junto dele a fim de inteirar-se do seu estado.