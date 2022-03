Ronaldo reforça ideia de Fernando Santos: veja a mensagem do capitão

Mensagem do capitão da Seleção Nacional nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, que esta quinta-feira ficou em branco no triunfo de Portugal sobre a Turquia, por 3-1, garantindo um lugar na final do play off de acesso ao Mundial'2022, que irá disputar com a Macedónia do Norte, recorreu às redes sociais para reforçar a ideia transmitida pelo selecionador Fernando Santos após a partida.

De recordar que o técnico garantiu que o respeito pela Macedónia do Norte será ainda maior do que se o adversário fosse a Itália.

"Está dado o primeiro passo rumo ao nosso grande objetivo, rumo ao Mundial 2022. Nada está ganho, nada está alcançado. Temos de continuar a trabalhar de forma séria e focada, respeitando o adversário mas acreditando sempre nas nossas capacidades. Força Portugal! Rumo ao Catar", escreveu o jogador do Manchester United.