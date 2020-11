Astro da Seleção Nacional somou a centésima vitória por Portugal.

Após a goleada por 7-0 sobre Andorra, no Estádio da Luz, em jogo particular, Cristiano Ronaldo prontamente recorreu às redes sociais para assinalar mais um feito histórico com a seleção das quinas: a centésima vitória ao serviço de Portugal.

"Feliz por atingir mais uma marca histórica com as cores do nosso país! 100.º VITÓRIA INTERNACIONAL", escreveu, acompanhando uma fotografia do jogo contra Andorra.