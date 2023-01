Ronaldo recordou momentos e atirou: "O troféu mais importante da minha carreira"

Craque português abordou histórias e golos do passado, incluindo a estreia como profissional no Sporting e o marcante título da seleção portuguesa no Euro 2016

Some matches are truly unforgettable



Download the @LiveScore app to make sure you never miss a memorable moment https://t.co/4lzGWzG6Of pic.twitter.com/59VFX5H7uT - Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 12, 2023