Ronaldo e o momento em que os filhos lhe perguntaram pelo outro bebé

Revelado mais um excerto da entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan. Criou uma capela em casa.

Na entrevista concedida por Cristiano Ronaldo a Piers Morgan o capitão da Seleção recordou um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Depois da morte do filho no parto, em abril, quando a esposa Gio voltou a casa com a filha que nasceu saudável, Bella, os outros filhos de Ronaldo perguntaram pelo outro bebé. Um momento doloroso para Ronaldo.

"A Gio chegou a casa e os miúdos começaram a perguntar: 'onde está o outro bebé? onde está o outro bebé?'", lembrou.

Ronaldo contou o que acontecera a Cristiano Jr., de 12 anos, e choraram juntos no quarto. Eva e Mateo, de cinco anos, e Alana Martina, de quatro, demoraram mais tempo a processar a informação. "Os outros à mesa diziam: 'mãe, onde está o outro bebé?' Passado uma semana disse para dizermos, para sermos honestos, vamos dizer que o Ángel, que é o nome dele, foi para o céu."

"As crianças percebem, às vezes, à mesa, dizem 'pai, fizemos isto para o Ángel' e apontam para o céu. É o que mais gosto, que seja parte da vida deles. Não lhes vou mentir, digo a verdade, o que foi um processo difícil", acrescentou.

Segundo Ronaldo, o drama uniu ainda mais a família. "Desde a morte do meu pai, estes últimos seis meses foram os mais difíceis. Sinto mais amor pela Gio e os meus filhos e comecei a ver a vida com outra perspetiva", contou.

Ronaldo mantém as cinzas do filho por perto e criou uma espécie de capela na cave, onde também guarda as cinzas do pai: "É algo que quero manter para o resto da vida e não atirar ao mar. Guardo para mim. Está ao lado do meu pai. Tenho uma pequena capela na cave, e guardo lá o meu pai e o meu filho. Falo com eles e estão ao meu lado. Ajudam-me a ser uma pessoa melhor, um pai melhor. Estou orgulhoso da mensagem que me enviam, especialmente o meu filho."