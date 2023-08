Os adeptos do Al Nassr receberam esta quarta-feira a equipa saudita no seu estádio, na sequência da conquista da Liga dos Campeões árabe. Num ambiente de muita festa, Cristiano Ronaldo foi alvo de uma grande ovação quando apareceu no relvado, com o seu nome a ter sido entoado por todo o recinto [vídeo - Twitter/aawsat_spt].

