Ronaldo reage ao primeiro golo da nova época

CR7 soma agora 22 épocas seguidas a marcar

Cristiano Ronaldo fez o 2-1 do Al Nassr contra o Monastir, em partida que terminou 4-1, apontando o seu primeiro golo oficial da nova temporada.

Desta forma, Ronaldo soma 22 épocas consecutivas sempre a faturar.

E CR7 já reagiu nas redes sociais: "Boa vitória! Contente por marcar e por estarmos em primeiro lugar do grupo!"

Com este resultado, recorde-se, o Al Nassr lidera o Grupo C da Champions asiática, com os mesmos pontos que o Al Shabab.

