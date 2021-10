Ronaldo reage à goleada sofrida pelo Manchester United

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações do português depois do desaire em Old Trafford face ao Liverpool, por 0-5

A goleada foi pesada, logo contra o grande rival Liverpool, e Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para reagir. O português pediu desculpa aos adeptos do Manchester United e assumiu responsabilidades coletivas.

"Por vezes o resultado não é aquele pelo qual lutamos. E a culpa é nossa, não há mais ninguém para culpar. Os nossos adeptos foram, mais uma vez, incríveis no seu apoio constante. Merecem melhor do que isto, muito melhor, e cabe-nos a nós fazer por isso. O momento é agora!", escreveu o português.