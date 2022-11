Ronaldo reage à convocatória: "Prontos para elevar bem alto o nome de Portugal!"

O avançado do Manchester United vai liderar a Seleção Nacional no Campeonato do Mundo e deixou uma mensagem aos adeptos portugueses: "Todos estão convocados".

Fernando Santos anunciou há quase uma hora os 26 convocados da Seleção Nacional para o Mundial de 2022 e Cristiano Ronaldo, capitão português, já reagiu à lista, na qual figura.

O astro do Manchester United publicou as escolhas de Fernando Santos na conta pessoal de Instagram, acompanhando a publicação com uma mensagem ao povo português: "Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!".

Portugal ainda vai realizar um particular com a Nigéria na próxima quinta-feira, dia 17 de novembro, às 18h45, no Estádio de Alvalade, antes de arrancar para o Mundial do Catar, que arranca três dias depois.

A Seleção Nacional está incluída no grupo H do Mundial, juntamente com o Uruguai, Gana e Coreia do Sul. O primeiro jogo será contra a seleção africana, no dia 24 (16h00).

