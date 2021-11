"Ronaldo quer retirar-se com mais Bolas de Ouro do que Messi, ele disse-me"

Jornalista na France Football, e responsável pela logística da atribuição de Bola de Ouro, Pascal Ferré comentou que Ronaldo já confessou que quer deixar os relvados quando tiver mais Bolas de Ouro do que Messi.

Pascal Ferré é jornalista e trabalha na revista France Football, pelo que é uma das poucas pessoas no mundo que já sabe quem vai vencer a Bola de Ouro, prémio que será entregue na segunda-feira. Em declarações à imprensa, o chefe de redação daquela publicação não referiu que é o vencedor, naturalmente, mas fez uma revelação: "Cristiano Ronaldo só tem uma amição, quer retirar-se com mais Bolas de Ouro do que Messi, ele mesmo mo disse", atirou, citado pela Marca.

O avançado argentino do PSG soma seis galardões, um mais que o atacante do Manchester United.

"Temos muito cuidado. O vencedor da Bola de Ouro é um grande segredo. Não creio que exista uma situação comparável no mundo do desporto. Luka Modric chorou como uma criança quando lhe liguei", afiançou ainda Ferré.