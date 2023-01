Ronaldo quer levar Pepe para o Al Nassr, garantem espanhóis

O jornal Marca garante que o nome do central do FC Porto surgiu nas primeiras conversas entre CR7 e os dirigentes sauditas.

O jornal espanhol Marca avança esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo quer levar Pepe para o Al Nassr.

De acordo com a fonte, o nome do central do FC Porto surgiu nas primeiras conversas entre o avançado português e os dirigentes do clube saudita.

Recorde-se que, para além de serem colegas de equipa na Seleção Nacional, Ronaldo e Pepe partilharam o balneário do Real Madrid entre 2009 e 2017.

O jornal assegura ainda que o Al Nassr sonha com a contratação de outros dois nomes com história no Real Madrid: Sergio Ramos, cujo contrato com o PSG expira no próximo verão, e Luka Modric, em 2024.