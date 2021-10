"Ronaldo quer jogar todos os jogos, não importa se pensas que ele está cansado ou não"

Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United

Central do Lille e da Seleção Nacional, José Fonte, em entrevista à talkSPORT.

José Fonte, central do Lille e da Seleção Nacional, em entrevista concedida à talkSPORT, falou sobre Cristiano Ronaldo e a obsessão do jogador do Manchester United em marcar golos e ganhar títulos.

"Ronaldo vê cada jogo como uma oportunidade de marcar golos, ele quer marcar e é obcecado em marcar golos. Ele quer ajudar a equipa e ganhar títulos. Foi para Inglaterra, como ele disse, para ganhar", começou por dizer, antes de garantir que, por Ronaldo, ele jogaria todos os jogos.

"Ele é um daqueles jogadores que tem de jogar todos os jogos, principalmente em casa, em Old Trafford. Ele quer jogar todos os jogos. Não importa se pensas que ele está cansado ou não, ele prepara-se para jogar todos os jogos e está em forma para os jogar a todos", explicou.

"Mas toda a gente sabe que é uma decisão do treinador do Manchester [Ole Gunnar Solskjaer], ele tem muitas opções, também de qualidade, para jogar na frente. Mas [se a decisão passasse] por Ronaldo, ele jogava todos os jogos", concluiu.