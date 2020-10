Ronaldo quer ex-colega do Real Madrid na Juventus, avançam em Itália

Astro português vê com bons olhos um reencontro com Di María, segundo o Calciomercato.

O mercado de transferências encerrou no início de outubro, mas nem por isso deixa de dar que falar.

De acordo com o portal Calciomercato, Cristiano Ronaldo gostaria de voltar a contar com a colaboração de um ex-companheiro de equipa do Real Madrid na Juventus: Ángel Di María.

O contrato do criativo argentino com o PSG expira no final da temporada e, segundo o portal, não há acordo para a renovação, algo que poderia levar o ex-Benfica até à Serie A.

O Inter de Milão surge como principal opção, mas a vontade do CR7 pode entrar "em campo": o astro português vê com bons olhos uma "reunião" com Di María, com quem partilhou o balneário do Real Madrid durante quatro temporadas.