Ronaldo: "Quando estás na crista da onda não te apercebes de algumas coisas..."

Declarações de Cristiano Ronaldo na entrevista a Piers Morgan, jornalista inglês

Quatro dias depois do drama, o novo treinado rErik ten Hag: "Conhecia-o? Um pouco, do trabalho no Ajax."

Sentia-se o foco principal das críticas: "Queriam tapar outras coisas e criticavam-me. Queriam colocar-me na primeira página porque sabiam que iam vender mais. Eu sabia e tinha aprendido a viver com isso. Quando estás na crista da onda não te apercebes de algumas coisas, de ver quem está do teu lado. Criticam-te, não querem ver o teu sucesso, só veem negativismo. Ainda me criticavam mais. Às vezes não percebia o porquê. Até a Imprensa portuguesa me criticava muito. A inveja, tapar outras coisas, tirar o brilho. Mas eu estive 20 anos no topo. Quando estás em baixo, ver isso... Eu não gosto de ler, porque sei que 90 por cento do tempo é lixo, a Imprensa é lixo, não dizem a verdade, estão constantemente a mentir sobre mim e a minha família. Porque vou ler se me fazem ficar mal a mim e à minha família? É difícil."

Milhões de seguidores: "É bom, tenho orgulho, significa que as pessoas gostam de mim. Porque sou o número um. Não só porque jogo futebol, o resto é relevante. Têm de sentir alguma ligação, ser bonito ajuda... tem de haver alguma explicação. É tipo uma fruta que as pessoas querem comprar. Não sei a razão. É o fruto proibido."

Gostar: "Importo-me com quem gosta de mim. Não perco tempo com quem não gosta de mim. Gosto de estar rodeado de quem me ama. Não quero perder tempo com críticos, ex-jogadores..."

Wayne Rooney: "Por exemplo. Não percebo. Devias perguntar-lhe, não sei porque me ataca tanto. Não sei se tem inveja de mim. Esteve há meses em minha casa e foi buscar os miúdos para jogar futebol. Não percebo realmente. Provavelmente é porque ainda jogo ao alto nível, ele terminou aos 30. Para não dizer que sou mais bonito que ele. Ser criticado por gente que jogou contigo... o Gary Neville também."

Sempre a criticar: ""As pessoas podem ter a sua opinião, mas não sabem realmente o que se passa em Carrington, na minha vida. É fácil criticar se não sabes a história toda. Meus amigos? Não são amigos, são colegas. Fizeram parte do meu percurso e estão sempre a criticar-me e a ser negativistas."

Passado e percurso: "Estive no balneário com eles, fazem parte do meu percurso. Rio Ferdinand foi importante, foi meu capitão, éramos vizinhos. Não digo isto porque ele fala bem de mim. Mas ver ex-colegas a falar assim mal... Têm trabalhos na televisão nos quais devem criticar para serem mais famosos. Tiram vantagem. É duro quando vês quem esteve no balneário contigo criticar-te assim. Não vou dormir mal por isso, nem me vou preocupar. É uma desilusão."