"Ronaldo permanecerá a um nível muito alto até aos 40 anos"

Antigo preparador físico do Real Madrid não está surpreso com as exibições do português, que celebra 36 anos, e aguarda por mais épocas de elevado rendimento.

Cristiano Ronaldo celebra 36 anos esta sexta-feira e, dizem os números, está para as curvas. O astro português, com 22 golos em 23 jogos, está a protagonizar mais uma temporada de elevado rendimento e há quem acredite que outras estão pela frente.

Giovanni Mauri, preparador físico, trabalhou de perto com CR7 no Real Madrid, na equipa técnica de Carlo Ancelotti, e não tem dúvidas sobre o longevidade do avançado, apontando aos 40 anos.

"Não me surpreende o rendimento. Agora que se adaptou, marca mais golos do que em épocas anteriores. O descanso é parte fundamental da metodologia que lhe propusemos", disse.

"Treinei vários jogadores dessa idade, como Maldini e Costacurta, no PSG com Ibra e tinha a certeza que cegaria aos 40 anos. São todos jogadores com enorme flexibilidade muscular. Ibra move-se como um dançarino, embora pese quase 100 quilos. São como cavalos puro-sangue. Cristiano pertence a esta categoria e com certeza permanecerá a um nível muito alto até os 40 anos", afirmou ao jornal Tuttosport.

"Ele ficou no meu coração como jogador de futebol e como pessoa. Desejo o melhor a ele e à família", disse ainda Giovanni Mauri.