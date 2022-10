"Ronaldo perdeu a cabeça, mas há jogadores que já fizeram pior no Manchester United"

Roy Keane, uma figura do Manchester United, defende Cristiano Ronaldo e diz que já se viram atitudes piores por parte de jogadores dos red devils.

Roy Keane, antigo futebolista do Manchester United, acredita que Cristiano Ronaldo está "farto" e "perdeu a cabeça" quando decidiu abandonar o jogo com o Tottenham mais cedo. Mas o agora comentador desportivo defende o internacional português.

"O Ten Hag está desapontado pelo facto de Cristiano Ronaldo não ter querido entrar. E ao ter saído do jogo, foi castigado. Ele fartou-se e perdeu a cabeça. Tem estado a "ferver" nas últimas semanas. É um ser humano, tem períodos maus, está frustrado porque não tem oportunidades [para jogar]. Ele foi em direção aos balneários, mas há jogadores que já fizeram pior no Manchester United", referiu Keane, comentando o episódio do jogo contra o Tottenham.

"A melhor performance do United em muitos anos? Nada disso, o Tottenham foi terrível. No ano passado, o United derrotou o Tottenham e o Ronaldo fez um hat-trick. Ele é mais do que capaz de entrar em campo e fazer a diferença", adiantou, voltando depois ao castigo do avançado.

"O Ronaldo tem de aceitar o castigo. Ele ficou frustrado e saiu, mas eu ficaria mais preocupado se ele se tivesse começado a rir. Eu acho que ele quer saber do clube, acho que ele quer jogar e precisa de jogar. É o melhor marcador do United da temporada passada. Numa má época da equipa, mas ele foi o melhor marcador", apontou antes do Chelsea-Manchester United deste sábado.

Para Roy Keane, Ronaldo é improvável que CR7 volte a jogar pelos red devils antes do Mundial'2022.