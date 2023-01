Ronaldo pela primeira vez fora dos nomeados para o prémio "The Best"

Português fica de fora da corrida pela primeira vez desde a criação do prémio.

Cristiano Ronaldo, internacional português e agora jogador do Al Nassr, está fora da corrida ao prémio "The Best" pela primeira vez desde a criação do prémio pela FIFA.

O capitão da Seleção Nacional foi riscado para o grupo final de 14 nomeados para o prémio, depois de um ano em que não conquistou qualquer título, quer ao serviço do Manchester United, quer ao serviço da equipa das quinas.

O craque português conquistou os dois primeiros "The Best", relativos a 2016 e 2017, e ficou duas vezes em segundo, em 2018 e 2020. Em 2019 foi terceiro e na gala relativa a 2021 já não esteve no pódio, pela primeira vez, tendo ficado em sétimo.

Grupo de 14 finalistas:

Julián Álvarez (Argentina / River Plate / Manchester City)

Jude Bellingham (Inglaterra / Borussia Dortmund)

Karim Benzema (França / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City)

Erling Haaland (Noruega / Borussia Dortmund / Manchester City)

Achraf Hakimi (Marrocos / PSG)

Robert Lewandowski (Polónia / Bayern / Barcelona)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool / Bayern)

Kylian Mbappé (França/ PSG )

Lionel Messi (Argentina / PSG)

Luka Modric (Croácia / Real Madrid)

Neymar (Brasil / PSG)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool)

Vinícius Júnior (Brasil / Real Madrid)