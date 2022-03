Ronaldo pede "todos juntos e a uma só voz" para o Portugal-Macedónia do Norte

Na véspera do encontro com a Macedónia do Norte, decisivo para o acesso ao Campeonato do Mundo, o capitão da Seleção Nacional solicitou o apoio do povo português.

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para pedir o apoio dos portugueses no jogo frente à congénere da Macedónia do Norte, agendado para amanhã, dia 29, às 19h45, no Estádio do Dragão.

O camisola sete da equipa das Quinas fez uma publicação com a seguinte mensagem: "Uma nação valente e imortal! Todos juntos e a uma só voz! Força Portugal!", reiterou o astro nascido no Funchal, na ilha da Madeira, que, aos 37 anos, soma 185 internacionalizações e 115 golos pela Seleção Nacional, tendo disputado quatro Mundiais até ao momento (2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul, 2014 no Brasil e 2018 na Rússia).

Recorde-se que, já na conferência de Imprensa de hoje, de antevisão à partida diante da Macedónia, o jogador do Manchester United tinha afirmado que "para nós [numa referência à Seleção de Portugal], também é o jogo da vida. Quero agradecer aos portugueses a demonstração de apoio incondicional que deram durante todo o jogo com a Turquia. O que eu peço é que seja da mesma forma ou ainda mais, logo a começar com o hino. Gostava que o hino começasse, depois parasse a música e continuassem a cantar. Se estiverem como estiveram na quinta-feira, tenho a certeza que vamos ganhar".