Ronaldo: "Parece que a época está a acabar, mas na verdade…"

Mensagem do capitão da Seleção Nacional após o bis frente à Suíça, para a Liga das Nações.

Cristiano Ronaldo aumentou este domingo para 117 o seu recorde mundial de golos pela seleção portuguesa de futebol, ao bisar na receção à Suíça (4-0), em encontro da segunda jornada do Grupo A2 da Liga das Nações.

Três dias depois de ter sido suplente utilizado em Sevilha, face à Espanha (1-1), Ronaldo colocou um ponto final numa série de cinco jogos sem marcar pela formação das quinas, com dois tentos em menos de cinco minutos, aos 35 e 39.

"Vitória importantíssima na nossa caminhada. Muito orgulho e confiança neste grupo, muita força para darmos aos portugueses aquilo que tanto desejamos: vitórias e exibições convincentes. Parece que a época está a acabar, mas na verdade... isto ainda está só a começar", escreveu no Instagram.

Na classificação do agrupamento, que apura apenas o primeiro para a final four, Portugal ascendeu ao primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, que empatou 2-2 na receção à Espanha, terceira, com dois. Os helvéticos estão a zero.