O vídeo foi partilhado esta segunda-feira na conta oficial da Liga dos Campeões, no Instagram, revelando a conversa de Ronaldo com Pepe no decorrer do Juventus-FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final.

Numa fase do jogo, em Turim, na qual Pepe teve de abandonar o terreno de jogo, depois de ser assistido pela equipa médica do FC Porto, ouve-se Ronaldo - amigo de longa data do defesa - a dizer a Pepe para reentrar para poder vencer, mas com o portista em campo.

O jogo, recorde-se, terminou com a vitória da Juventus, por 3-2, mas com o FC Porto a garantir a passagem aos quartos de final, graças ao triunfo, por 2-1, na primeira mão.