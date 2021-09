"Ronaldo? Para mim, o melhor jogador de sempre"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Declarações do defesa da seleção inglesa e do Manchester United, Maguire

A chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United não larga a atualidade desportiva e continua a ser assunto, especialmente em Inglaterra. Apesar de estar ao serviço da seleção inglesa, Maguire não esconde a satisfação com o facto de passar a ter na sua equipa o craque português. "Para mim, o melhor jogador de sempre", disse o defesa dos red devils, esta quarta-feira.

"É sensacional que ele tenha escolhido o Manchester United. Tenho a certeza que o seu impacto será enorme dentro e fora do campo. Muitos dos nossos jogadres pode aprender e melhorar com a presença dele no plantel", disse Maguire.

O defesa-central da seleção inglesa e do Manchester United não tem dúvidas: "É óbvio que vai melhorar a nossa equipa. É sensacional tê-lo no United e estou ansioso por conhecê-lo dentro de dias", concluiu.