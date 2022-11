"Ronaldo? Os grandes jogadores não se distraem com esse tipo de ruídos"

Rúben Semedo, entrevistado por O JOGO antes da conferência de imprensa de Ronaldo desta segunda-feira, não considera que o craque se deixe afetar pela turbulência do que disse a Piers Morgan

As declarações de Ronaldo sobre o momento em Inglaterra caíram como uma bomba no planeta do futebol, mas Semedo julga que não interferirá com o desempenho de CR7 no Catar.

A entrevista de Ronaldo não poderá ser uma distração indesejada?

-Não, de todo. Os grandes jogadores não se distraem com esse tipo de ruídos. A única coisa que neste momento poderia desfocar qualquer jogador de top mundial como é o Cristiano [Ronaldo] é a família. Se a família está bem, esses grandes ruídos não fazem grande diferença.A felicidade da família faz Rúben Semedo encarar a aventura no Catar como muito mais do que um ponto de passagem. O objetivo passa por cumprir o contrato, que termina em 2025. Mas se surgir uma oferta europeia...

Que planos tem para a carreira daqui em diante?

-Neste momento estou no Catar, estou feliz, e, como já disse, o importante para mim é que a minha família esteja bem e feliz, como está. Tenho o objetivo de ganhar o campeonato, a Liga dos Campeões, todas as taças possíveis e no próximo ano terei tempo de me sentar e pensar, falar com o Kiko [Correia], que é o meu braço direito, ajuda-me sempre e gosto de me aconselhar com ele. Depois de terminar este ano, pensarei como serão os próximos. Tenho contrato e tentarei cumpri-lo. Se puder ser com títulos, melhor ainda. Depois veremos o futuro.