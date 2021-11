"Ronaldo? Os anos passaram e ele continua letal. Não há história, é assim e pronto"

Em entrevista ao portal "Goal", Danilo Luiz abordou a saída de Ronaldo da "Vecchia Signora" e falou sobre a amizade que mantém com o astro português.

Cristiano Ronaldo e Danilo Luiz começaram por partilhar balneário no Real Madrid [entre 2015 e 2017], reencontrando-se mais tarde, em 2019, na Juventus, de onde o internacional português saiu no último mercado de transferências, regressando ao Manchester United.

"Qualquer equipa que ele deixe no mundo vai sentir a falta dele. Os anos passaram e ele continua letal. Os números não mentem. Na mínima oportunidade que tem faz golo. Não há história, conversa... É assim e pronto, acabou", começou por dizer.

"Ele é extremamente competitivo. Pude aprender muito ao lado dele. Criei uma proximidade muito agradável com ele no Real [Madrid] e na Juventus ainda mais. Ainda falamos, desejamos boa sorte antes dos jogos. Ronaldo está a fazer e vai [continuar a] fazer falta, mas a Juventus tem a capacidade e ADN de se reerguer, com muito trabalho e sacrifício para alcançar vitórias. O Cristiano sabe disso", concluiu o internacional brasileiro.