Ronaldo "orgulhoso por ser o mais internacional de sempre": "Sensações boas"

Ronaldo bisou contra o Liechtenstein e chegou às 197 internacionalizações

Ronaldo recebeu um voto de confiança de Roberto Martínez e reapareceu em grande na Seleção, apontando um bis contra o Liechtenstein (4-0).

"Sensações tão boas por voltar a jogar e marcar pela nossa Seleção e num estádio especial para mim. Orgulhoso por ser o jogador mais internacional de sempre", escreveu o 7 de Portugal nas redes sociais, após chegar aos 197 pela Seleção, uma marca que o deixa isolado como o mais internacional de sempre.

Após o fracasso no Mundial e a desilusão de ter sido suplente no Catar, Ronaldo entrou no primeiro onze de Roberto Martínez e devolveu a confiança com golos.