O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, empatou na segunda-feira 1-1 na visita ao Al Khaleej, de Fábio Martins, que marcou o golo da sua equipa e recebeu a camisola do capitão da Seleção Nacional depois do apito final. Logo após esse gesto, CR7 foi abordado por um membro da corpo técnico adversária, que tentou tirar uma selfie com o avançado, não tendo grande sorte [vídeo - Twitter/@ssc_sports].

Leia também Modalidades Surfista arrisca prisão e vergastadas após noite de loucos na Indonésia Bodhi Mani Risby-Jones, de 23 anos, arrisca uma pena de prisão máxima de cinco anos e várias vergastadas públicas caso seja acusado e condenado pelas autoridades da província de Aceh, que se rege por leis islâmicas, de consumo de bebidas alcoólicas e agressão a um segurança e um pescador.