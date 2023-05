Fábio Martins acabou por ditar o afastamento do Al Nassr ao topo na Liga saudita, ao marcar o golo do Al Khaleej no empate (1-1) no duelo com a equipa de Cristiano Ronaldo. No entanto, no final da partida, o capitão da Seleção Nacional - que em alguns momentos já deixou bem visível a sua frustração após um resultado não tão bem conseguido - não se negou a oferecer a sua camisola ao compatriota. Assista ao momento

