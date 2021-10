Ronaldo: o prémio, a mensagem e o comentário de Georgina Rodríguez

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Avançado do Manchester United foi eleito o melhor jogador do mês de setembro na Premier League.

O avançado português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, foi eleito o melhor jogador de Liga inglesa de futebol durante o mês de setembro, batendo o seu compatriota João Cancelo, do City.

De regresso a Old Trafford após 12 anos, Ronaldo somou três golos durante o último mês, incluindo um bis logo na estreia frente ao Newcastle (4-1). "Orgulhoso por ter sido eleito o Jogador do Mês perante grandes jogadores na Premier League. Obrigado a todos os meus companheiros no Manchester United, não teria sido possível sem eles. Continuemos a trabalhar duro e os resultados vão aparecer", escreveu CR7 nas redes sociais.

A mensagem mereceu um comentário de Georgina Rodríguez no Instagram. "A entrar pela porta grande", escreveu a companheira de Ronaldo.