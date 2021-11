John Barnes lamentou a falta de minutos do internacional inglês, que ficou de fora da última convocatória

Apesar dos vários golos decisivos, apesar de continuar a ser o abono deste Manchester United, especialmente na Champions, há quem não esteja deslumbrado com Ronaldo. John Barnes, lenda do Liverpool, lembrou o pouco espaço que, por causa do português, tem aparecido para Sancho.

"Disseram a Sancho que era o futuro, e de repente passou a jogador secundário. A contratação dele não foi necessariamente um erro, mas a de Ronaldo talvez... quantos homens principais queres? O equilíbrio do Manchester United não está bem", afirmou, em declarações a um site de apostas.

Recorde-se que Jadon Sancho, que custou 85 milhões de euros, ficou de fora da mais recente convocatória para a seleção inglesa. O extremo contabiliza apenas 20 minutos nos últimos quatro jogos.